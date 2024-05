Ryanair et d'autres compagnies aériennes low-cost condamnées à 150 millions d'euros d'amende: voici pourquoi

Les compagnies aériennes low-cost Ryanair, Vueling, EasyJet et Volotea ont reçu une amende de plus de 150 millions d'euros pour facturer, entre autres, aux passagers les bagages à main, ont annoncé vendredi des associations de consommateurs qui avaient porté plainte contre la situation.

Les amendes viennent également sanctionner la facturation du choix de siège lorsqu'un passager voyage avec des personnes dépendantes, comme les personnes handicapées ou les enfants, ou l'interdiction de payer en liquide l'achat de billets dans les aéroports, indique dans un communiqué FACUA, l'une des associations plaignantes.

Cela fait presque six ans que nous nous battons

"Cela fait presque six ans que nous nous battons pour obtenir des autorités qu'elles agissent contre les pratiques des compagnies aériennes qui viennent gonfler de manière illégale leurs bénéfices, et nous y sommes finalement parvenues", s'est réjoui le secrétaire général de l'association, Rubén Sánchez. Selon FACUA, le montant total des amendes dépasse les 150 millions d'euros, et certaines compagnies devraient payer plus que d'autres.