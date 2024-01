Manifestation contre l'assouplissement des règles européennes sur les OGM

Leurs inquiétudes portent sur deux points principaux. D'une part, ces associations craignent que les réglementations actuellement à l'étude aient pour conséquence de forcer les agriculteurs biologiques à se plier aux lois des grands acteurs industriels. "L'idée que nous allons sortir de la crise grâce à la technologie est tout simplement fausse", souligne le Boerenforum. "Ceux qui possèdent ces technologies sont en effet les grands acteurs qui nous ont menés au bord du gouffre actuel."

D'une autre part, les agriculteurs biologiques souhaitent conserver la liberté de travailler sans utiliser d'OGM. Ils affirment qu'il sera toutefois plus difficile de garantir leur label s'il existe un risque de contamination. "Une enquête réalisée en 2021 montre que plus de huit consommateurs sur dix veulent savoir ce qu'ils mangent. Ces nouveaux OGM devraient donc être non seulement testés, mais aussi étiquetés et traçables, ce que le nouveau projet de loi ne prévoit pas pour l'instant", pointe le BioForum.