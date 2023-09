Meta retire l'onglet Facebook News au Royaume-Uni, en France et en Allemagne

Le géant américain des réseaux sociaux Meta a annoncé mardi qu'il mettrait fin à l'onglet Facebook News à la fin de l'année sur ses principaux marchés européens, à savoir le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.

Si les utilisateurs du plus grand réseau social au monde pourront toujours lire et partager des nouvelles sur leur fil d'actualité, Meta ne prendra plus en charge l'onglet "actualités" et ne conclura plus d'accords avec des éditeurs de presse pour fournir du contenu dans ces pays, qui comptent plus de 130 millions d'utilisateurs, a indiqué l'entreprise dans un billet de blog.