Moscou a une "bonne réserve" de bombes à sous-munitions, dit Poutine

Les soldats ukrainiens accusent déjà depuis le début du conflit l'armée russe d'utiliser ces munitions controversées.

Selon M. Poutine, les Etats-Unis ont annoncé livrer ces armes car ils ont une "pénurie de munitions" à proposer à Kiev.

"L'armée ukrainienne utilise par jour de combat jusqu'à 5.000 ou 6.000 obus de 155mm. Or les Etats-Unis en produisent 15.000 par mois, ils n'en ont pas assez, et l'Europe n'en a pas assez non plus. Ils n'ont rien à proposer de mieux que d'utiliser des armes à sous-munitions", a assuré M. Poutine.