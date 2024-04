Municipalia : "Le logement est un levier prioritaire pour sortir de la précarité"

"Le logement est un levier prioritaire pour sortir de la précarité", explique Amandine Poncin, animatrice pour le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), qui chapeautait la manifestation aux côtés de l'association de promotion du logement Miroir Vagabond. "Nous sommes là pour rappeler aux mandataires qu'un logement abordable et de qualité, c'est une santé physique, mentale et sociale apaisée. Or actuellement, plus de 41.000 personnes se trouvent sur liste d'attente pour un logement social. On compte énormément de personnes mal logées, non logées ou trop cher logées, dont une part importante de la population qui en subit les conséquences sur sa santé."

Les manifestants dressent notamment un parallèle avec la question du sans-abrisme. "Des chiffres démontrent que les personnes sans abris meurent 33 ans plus tôt que la population en général", poursuit Amandine Poncin. "Nous sommes là pour affirmer le fait que le logement doit être au cœur de la prochaine déclaration de politique en vue des élections."