Neuf blessés à Kharkiv dans de nouvelles frappes nocturnes russes

En représailles, l'Ukraine a attaqué avec des drones et des missiles des villes russes, en particulier Belgorod, et appelé ses soutiens occidentaux à lui fournir plus de munitions et de systèmes antiaériens.

Dans la matinée, les autorités russes ont dit que quatre drones ukrainiens avaient été abattus dans la région d'Orel (environ 300 km au sud de Moscou) et un autre près de Belgorod.