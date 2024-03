"Nous vous aimons": soutien mondial pour la princesse Kate atteinte d'un cancer

- Harry et Meghan -

Le prince Harry et sa femme Meghan ont souhaité "santé et guérison à Kate et à la famille", disant, dans un communiqué, espérer "qu'ils pourront se rétablir (de manière) privée et en paix".

Le couple, qui vit en Californie, entretient des relations tendues avec la famille royale britannique, qu'il a publiquement critiquée.

- Son frère James -

James Middleton a partagé sur Instagram une photo de lui et sa soeur Kate lorsqu'ils étaient enfants.

"Au fil des ans, nous avons escaladé de nombreuses montagnes ensemble. En tant que famille, nous escaladerons celle-ci avec toi aussi", a-t-il écrit.

- Rishi Sunak -

Le Premier ministre britannique a souhaité vendredi un rétablissement "complet et rapide" à la princesse Kate, disant parler "pour tout le pays".

"J'ai hâte de la voir de retour quand elle sera prête", a déclaré le chef du gouvernement conservateur dans un communiqué.

- Joe et Jill Biden -

Le président américain Joe Biden a affirmé sur X "prier" pour le rétablissement de la princesse et se joindre ainsi, avec son épouse Jill, "à des millions de personnes autour du monde".

"Vous êtes courageuse et nous vous aimons", avait déjà écrit plus tôt dans la journée la First Lady, sur le même réseau social.

- Emmanuel Macron -

Le président français Emmanuel Macron a salué la "force" et la "résilience" de Kate.

"Dans cette période difficile que vous traversez, Brigitte et moi vous souhaitons un rétablissement complet", a-t-il écrit sur X.

- Justin Trudeau -

Le premier ministre canadien a exprimé son "soutien" à Kate "pendant son traitement", lui souhaitant un "rétablissement rapide et complet".

"Mes pensées vont à la princesse de Galles, qui nous a courageusement annoncé son cancer, ainsi qu'à ses enfants et à toute la famille royale", a-t-il déclaré sur X.