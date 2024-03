Nouvelle manifestation d'agriculteurs à Madrid

Des centaines de tracteurs ont investi dimanche les rues de Madrid. Cette action s'inscrit dans le mouvement de grogne des agriculteurs européens. Les manifestants entendaient dénoncer la politique agricole commune (PAC) européenne et réclamer une meilleure rémunération pour leurs produits.

Les agriculteurs souhaitent de meilleures relations entre les populations urbaines et rurales, a déclaré l'organisation agricole Unión de Uniones dans un communiqué.

Les manifestants ont conduit leurs tracteurs devant le ministère de l'Environnement, puis au ministère de l'Agriculture. L'organisation agricole a prévenu que les protestations se multiplieraient si des solutions aux problèmes du secteur agricole n'étaient pas rapidement trouvées.

Les agriculteurs espagnols multiplient les actions depuis plus d'un mois, à l'instar de leurs homologues de nombreux pays européens. Ils ont notamment organisé des blocages sur les autoroutes, les rues et les voies d'accès aux ports et aux principaux marchés. Le gouvernement espagnol a déjà fait quelques concessions, jugées insuffisantes par le secteur.

Outre des prix équitables, les agriculteurs espagnols demandent également des contrôles plus stricts sur les importations en provenance des pays tiers, moins de règles environnementales et un allègement de la charge administrative.