Perquisition au Parlement européen dans le cadre d'une enquête sur l’ingérence russe

Une perquisition a eu lieu mercredi au Parlement européen dans le cadre d'une enquête judiciaire sur de possibles ingérences russes, a-t-il été confirmé à Belga après que De Tijd a publié l'information. Cette descente fait suite aux investigations concernant le média pro-russe Voice of Europe.

Voice of Europe, basé à Prague, avait fait l'objet d'une enquête en mars après que les services de renseignement tchèques ont révélé l'existence d'un réseau financé par Moscou. Ce dernier diffusait de la propagande pro-russe via le site du média dans le but, entre autres, d'influencer les élections européennes de juin et de dissuader l'Union européenne de venir en aide à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie.