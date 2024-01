Plus de 320.000 personnes ont demandé l'asile en Allemagne en 2023

L'année 2023 a été une année record en termes de demandes d'asile en Allemagne. Leur nombre n'avait plus été aussi élevé depuis 2016, ressort-il des données annuelles publiées par l'Office fédéral de la migration et des réfugiés (BAMF).

Quelque 329.000 personnes ont demandé l'asile en Allemagne pour la première fois entre le début du mois de janvier et la fin de décembre en 2023, soit 50 % de plus que l'année précédente. Près de 23.000 de ces demandes ont été introduites pour des enfants âgés de moins d'un an ou qui sont nés en Allemagne.

La plupart des demandeurs d'asile étaient originaires de Syrie, Turquie et Afghanistan.