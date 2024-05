Candidat néerlandais de l'Eurovision disqualifié: voici la raison de son éviction du concours

"Après la performance de jeudi dernier, un incident s'est produit. Contrairement aux accords clairement établis, Joost a été filmé alors qu'il sortait tout juste de la scène et se dépêchait vers la loge verte", écrit AVROTROS. "À ce moment-là, Joost a clairement indiqué à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas être filmé. Ces demandes n'ont pas été respectées. Cela a entraîné un geste menaçant de Joost envers la caméra. Joost n'a pas touché la camérawoman."

Joost Klein a seulement fait "un geste menaçant" en direction d'une caméra et n'a touché personne. Voici ce qu'affirme la chaîne de télévision AVROTROS en réaction à la disqualification du participant néerlandais au Concours Eurovision de la chanson. Selon la chaîne, elle a proposé "différentes solutions" à l'organisateur EBU, mais celui-ci a quand même décidé de disqualifier Klein.

Un signalement de l'incident a été fait, ce qui a conduit la police à ouvrir une enquête. Samedi, il a été annoncé que Klein ne participerait pas à la finale du samedi soir. "AVROTROS considère cette mesure comme très sévère et disproportionnée. Nous défendons de bonnes manières, qu'il n'y ait aucun doute là-dessus, mais selon nous, une mesure d'exclusion n'est pas proportionnée à cet incident", a déclaré la chaîne, ajoutant être "très déçue et bouleversée", notamment pour les millions de fans. "Ce que Joost a apporté aux Pays-Bas et à l'Europe ne devrait pas se terminer ainsi."

L'enquête de la police à Malmö est maintenant terminée. Le dossier est désormais entre les mains du procureur, qui examine si Klein sera poursuivi. L'enquête devrait durer quelques semaines, selon un porte-parole de la police.