Pour Ursula von der Leyen, le couloir maritime peut permettre de rendre l'aide durable

Le couloir maritime vers Gaza pourrait permettre d'assurer un approvisionnement en aide "durable, régulier et fiable", a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors qu'un premier navire a quitté Chypre vers l'enclave palestinienne.

C'est la première fois depuis 2005 qu'un bateau est autorisé à approvisionner Gaza en aide, a souligné Mme von der Leyen, qualifiant la livraison de "soutien vital supplémentaire". Elle s'exprimait à Strasbourg devant les députés européens.

"La situation sur le terrain est plus dramatique que jamais, et elle a atteint un point de non-retour", a souligné la présidente de la Commission. "Nous avons tous lu les rapports faisant état des enfants qui meurent de faim. C'est intolérable. Et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela cesse."