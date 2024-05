Signé Giltay: moyens, surveillance, profil du détenu… comment l'attaque de fourgon survenue en Normandie aurait-elle pu être évitée?

Les images de l'assaut sont dignes d'un film d'action parmi les plus violents. Ça s'est passé le matin, vers 11h, au péage d'Incarville sur l'autoroute A154 entre Rouen et Évreux. On voit une Peugeot 5008 noire apparaître dans le champ, à contresens. Elle s'encastre brusquement de face dans le fourgon qui transporte le détenu. Le second véhicule pénitentiaire, derrière lequel vient de s'abaisser la barrière du péage, s'immobilise à son tour. S'en suit une fusillade. D'un côté, les agresseurs, vêtus de noir et équipés d'armes de guerre type Kalachnikov. De l'autre, les agents pénitentiaires avec de simples armes de poing type Glock 9mm. David contre Goliath.

Bilan : côté forces de l'ordre, deux morts et trois blessés grièvement atteints, dont l'un lutte pour sa vie.

Ce matin, la colère a succédé à la stupéfaction et les agents pénitentiaires seront en grève, car le détenu n'était pas considéré comme particulièrement sensible et n'avait pas autour de lui une escorte préparée à ce type d'événement.