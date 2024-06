Poutine en Corée du Nord pour renforcer les liens de défense

Dans la nuit, peu après l'atterrissage de l'avion présidentiel à l'aéroport de Pyongyang, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est apparu à la télévision russe en train de saluer Vladimir Poutine sur un tapis rouge. M. Poutine a ensuite quitté les lieux à bord d'un convoi, traversant des rues décorées de drapeaux russes.

En amont de son déplacement, M. Poutine s'était félicité du "ferme soutien" apporté par la Corée du Nord à l'opération militaire russe en Ukraine.

"La Russie a soutenu (la Corée du Nord) et son peuple héroïque dans leur lutte pour défendre leur droit à choisir la voie de l'indépendance, de l'originalité et du développement par eux-mêmes dans la confrontation avec l'ennemi rusé, dangereux et agressif (...) et elle les soutiendra indéfectiblement à l'avenir", a écrit M. Poutine dans une tribune publiée par le quotidien officiel nord-coréen Rodong Sinmun et l'agence KCNA.