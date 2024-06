La Commission européenne épingle 7 pays, dont la Belgique, pour leurs déficits budgétaires excessifs

La Commission européenne propose l'ouverture d'une procédure de déficit excessif concernant la Belgique et six autres États membres (France, Italie, Hongrie, Malte, Pologne et Slovaquie), a-t-elle annoncé mercredi.

Cette procédure engage les États à un ajustement structurel annuel d'au moins 0,5% du PIB. Vendredi, la Commission remettra au gouvernement belge une proposition de trajectoire de référence.