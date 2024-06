France: deux jeunes de 13 ans mis en examen pour viol sur une jeune fille et violences à caractère antisémite

Deux mineurs ont été mis en examen mardi soir pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences à caractère antisémite sur une jeune adolescente de 12 ans, en France.

Un troisième suspect de 12 ans a été placé sous le statut de témoin assisté pour viol et mis en examen pour les autres infractions visées par l'enquête, selon le parquet de Nanterre.

Deux adolescents de 13 ans ont été mis en examen mardi soir pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences à caractère antisémite sur une jeune fille de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine) près de Paris, des faits qui suscitent une très vive émotion dans la communauté juive et au-delà.

Les deux adolescents de 13 ans ont été placés sous mandat de dépôt par un juge des libertés et de la détention, tandis que le plus jeune a fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire provisoire, a-t-on indiqué de même source.

Les trois mineurs avaient été interpellés et "placés en garde à vue et rétention, en fonction de leur âge" lundi, avait précisé un peu plus tôt le parquet.

Les faits ont été dénoncés par la jeune fille samedi soir. Selon une source policière, la mineure a expliqué avoir été abordée par trois adolescents et entraînée dans un hangar alors qu'elle se trouvait dans un parc proche de son domicile avec un ami.