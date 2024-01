Pression politique sur le chancelier allemand pour livrer des missiles de croisière

Des politiciens membres de sa coalition au pouvoir, parmi lesquels les écologiques et les démocrates, de même que de l'opposition chrétienne démocrate, soulignent la nécessité de fournir ces armes, dans des informations publiées samedi dans le quotidien Rheinische Post. Ils formulent en outre des accusations graves contre le dirigeant allemand.

"La protection la plus efficace contre les frappes aériennes russes est de tirer sur des cibles en territoire russe et dans les territoires occupés à l'est de l'Ukraine, d'où la Russie lance ses attaques", estime Sara Nanni, la porte-parole pour la politique de sécurité du groupe écologiste au Bundestag.