Protection des mineurs: la Commission demande des informations à Meta et Snap

La Commission européenne a décidé de réclamer des informations aux entreprises technologiques Meta et Snap quant aux mesures qu'elles prennent pour protéger la santé mentale des mineurs qui utilisent leurs services.

Maisons-mères de Facebook, Instagram et Facebook pour la première, et de Snapchat pour la seconde, Meta et Snap disposent jusqu'au 1er décembre pour réponde à l'exécutif européen. En cas d'insuffisance, ce dernier pourrait alors entamer une procédure pouvant mener à d'éventuelles amendes.

Ces demandes de renseignements, qui s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur les services digitaux, visent à vérifier les mesures de protection en faveur des utilisateurs.