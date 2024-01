Robert Fico, opposé à l'aide militaire à Kiev, se rend mercredi en Ukraine

"Le mercredi 24 janvier 2024, le Premier ministre de la République slovaque, Robert Fico, effectuera deux visites à l'étranger. Le matin, il se rendra en Ukraine et rencontrera le Premier ministre Denys Chmygal à Oujgorod", dans l'ouest du pays, selon un communiqué.

Samedi, M. Fico a estimé que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui dure depuis deux ans, était sans solution du point de vue militaire et jugé incontournable une "forme de compromis (...) très douloureux pour les deux parties".

Réagissant à ces propos, le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré lundi qu'il ne pouvait y avoir de compromis sur l'intégrité territoriale "ni pour l'Ukraine, ni pour la Slovaquie, ni pour aucun autre pays".

"L'Ukraine et ses partenaires s'efforcent de repousser les Russes de Crimée, du Donbass et de Lougansk afin qu'ils n'avancent pas plus loin, y compris à Kosice, à Presov ou dans d'autres régions slovaques", a assuré Oleg Nikolenko.