Royaume-Uni: le gouvernement face au gouffre financier laissé par les conservateurs

La ministre britannique de l'Economie, la travailliste Rachel Reeves, s'apprête à révéler lundi l'ampleur du gouffre dans les finances publiques laissé par les conservateurs et ses pistes pour le combler, préparant le terrain à un resserrement des cordons de la bourse et de possibles hausses d'impôts.

Devant la Chambre des Communes, Rachel Reeves va "révéler les conclusions de l'évaluation du Trésor sur l'héritage du nouveau gouvernement" et présenter "les premières étapes pour restaurer la stabilité des finances publiques", a prévenu le gouvernement dans un communiqué diffusé pendant le week-end.

Cette évaluation montrera que le Royaume-Uni est "à sec et brisé" et révélera "la pagaille que la politique populiste a fait de l'économie et des services publics", poursuit le texte.

Selon des extraits de son discours communiqués par ses services, la ministre des Finances doit devant les députés accuser les conservateurs d'avoir "caché l'état véritable des finances publiques" avant de "partir en courant".