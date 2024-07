Touring prévoit de longs bouchons dans toute l'Europe le week-end prochain

Les problèmes de circulation n'épargneront pas la Belgique. Un trafic dense avec des embouteillages sur l'E40 Bruxelles-Ostende en direction de la Côte est attendu dès le vendredi après-midi et en soirée, ainsi que le samedi matin. En direction de l'étranger, des embouteillages devraient s'installer sur l'E411 Bruxelles-Luxembourg et l'E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes. Pour les retours, la circulation vers l'intérieur du pays pourrait être très difficile dimanche soir, surtout sur l'E40 Ostende-Bruxelles et sur l'E411 Luxembourg-Bruxelles, ajoute Touring.

La circulation sera encore plus dense en France. En direction du sud, le vendredi sera une journée orange sur les routes françaises et le samedi 3 août constituera le jour le plus difficile de l'été (journée noire). Touring annonce "des embouteillages monstres" sur toutes les grandes voies de raccordement de l'Hexagone, depuis tôt le matin jusqu'en fin d'après-midi sur tous les axes de circulation en direction du sud. La journée de dimanche sera rouge en Île-de-France (région parisienne), tout comme dans la région Auvergne et Rhône-Alpes.