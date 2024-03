Royaume-Uni: l'inflation baisse à 3,4% en février, un peu plus qu'attendu

L'inflation est repartie à la baisse au Royaume-Uni sur un an, à 3,4% en février, après avoir stagné à 4% en janvier, a annoncé l'Office national des statistiques (ONS) dans son rapport mensuel publié mercredi.

L'inflation a nettement reculé depuis son pic à plus de 11% fin 2022 et il s'agit désormais d'un "plus bas depuis septembre 2021", a relevé l'ONS. La baisse est aussi légèrement plus marquée que les attentes des économistes, qui tablaient sur 3,5% en février.