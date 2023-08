Russie: 27 morts dans l'incendie d'une station-service au Daguestan

Au moins 27 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une explosion et un incendie au sein d'une station-service du Daguestan, une république russe du Caucase, selon un nouveau bilan communiqué mardi par le ministère russe des Situations d'urgence.

La station-service est située à Makhatchkala, une ville de plus de 600.000 habitants située sur la mer Caspienne et capitale du Daguestan, république russe d'environ 50.000 km2 voisine de la Tchétchénie, qui partage une frontière avec la Géorgie et l'Azerbaïdjan.

Selon les agences russes Tass et RIA Novosti, l'incendie a été éteint. Le ministère des Situations d'urgence avait indiqué plus tôt qu'il s'étendait sur environ 600 m2 et mobilisait 260 pompiers.

Un avion Il-76 médicalisé a été dépêché à Makhatchkala par les autorités russes pour évacuer les blessés graves vers la capitale russe Moscou, a ajouté le ministère.