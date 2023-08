Russie: cinq blessés dans une attaque de drone à Koursk, selon le gouverneur

Le toit a pris feu et l'incident a fait cinq blessés légers à cause des débris de verre. Les services de secours sont sur place. Il n'y a pas plus de détails sur les faits et les informations ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante.

Koursk, capitale de l'oblast éponyme, se situe à 150 kilomètres de la frontière ukrainienne et à 500 kilomètres de Moscou.