La loi européenne de restauration de la nature adoptée par les 27 États membres: pourquoi la Belgique s'est-elle abstenue?

L'adoption, qui résulte d'une volte-face de l'Autriche ce week-end, met fin à deux années de dure controverse politique au sein de l'Union européenne. Projet phare du Pacte vert européen dans son volet biodiversité, cette législation fixe aux États membres l'objectif de restaurer au moins 20% des écosystèmes dégradés (terres et des mers) de l'UE d'ici 2030 et l'ensemble des écosystèmes ayant besoin d'être restaurés d'ici 2050.

Plus de 80% des habitats européens sont en mauvais état. Les pays de l'UE doivent désormais restaurer au moins 30% d'entre eux d'ici 2030, 60% d'ici 2040 et 90% d'ici 2050. Sont concernés les forêts, prairies, zones humides, rivières, lacs et fonds coralliens, avec priorité aux zones Natura 2000. Trois milliards d'arbres devront être plantés en plus et 25.000 km de cours d'eau restaurés à courant libre. Le couvert arboré urbain ne pourra régresser. La restauration des tourbières est elle aussi centrale, s'agissant de l'un des moyens les plus rentables de réduire les émissions dans le secteur agricole.