Sanctions européennes contre la Russie après la mort d'Alexei Navalny

Pour l'Union européenne, ce sont Vladimir Poutine et son entourage les responsables. Les sanctions adoptées lundi visent des représentants du monde judiciaire et de l'administration pénitentiaire, selon des sources diplomatiques. Leurs actifs éventuels seront gelés. Ils ne pourront plus séjourner sur le sol européen ou conduire des affaires avec des citoyens et entreprises européennes. Leurs noms seront publiés prochainement au Journal officiel de l'UE.

Les ministres européens se sont aussi mis d'accord sur une nouvelle tranche d'aide militaire de 5 milliards d'euros pour l'Ukraine.

L'utilisation des bénéfices réalisés sur les actifs russes gelés dans le cadre des sanctions à l'encontre de Moscou a également été abordée. Une partie pourrait être utilisée pour armer l'Ukraine. Josep Borrell a affirmé qu'il avait décelé un "consensus fort" parmi les Etats membres en faveur de l'utilisation de ces fonds accompagné toutefois d'interrogations quant à la base juridique d'un tel mécanisme. Une proposition concrète du haut représentant doit être présentée dans le courant de la semaine.