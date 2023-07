"On souffre de la chaleur": des Belges en vacances dans le Sud de l'Europe racontent

Sous le soleil d'Italie, Caroline, elle aussi vacancière belge, cherche la fraîcheur de la mer et adapte son programme. "Nous allons à la plage le matin et nous y retournons en fin de journée. Nous évitons ainsi les heures les plus chaudes, entre 11h et 16h. Pendant ces moments-là, nous restons à la maison au frais."

C'est pourtant la sixième fois que Caroline passe ses vacances d'été à Rome. Aujourd'hui, dans le centre-ville, les températures ont dépassé les 40 degrés. "En général, on est plus proche des 28 à 30 degrés. Ce sont des températures supportables, car il y a de l'air et du vent. Ici, on sent ce dôme de chaleur. C'est la première année où on a aussi chaud et où on souffre de la chaleur."

La température va encore grimper dans le sud de l'Europe dans les prochains jours. Elle pourrait monter jusqu'à 47 degrés en Espagne.