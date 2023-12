"Terrible tragédie" près de Rome: un hôpital prend feu, quatre personnes décèdent et 200 patients sont évacués

Le ministre de la Santé Orazio Schillaci a évoqué de son côté une "terrible tragédie" et envoyé ses condoléances aux familles des "quatre personnes âgées qui ont perdu la vie". "Nous espérons que l'enquête permettra de clarifier les causes de l'incendie dans les plus brefs délais", a-t-il ajouté dans un communiqué samedi matin.

L'incendie s'est déclaré vendredi soir à l'hôpital San Giovanni Evangelista de Tivoli, à une vingtaine de kilomètres de Rome. "La structure a été évacuée (...) Il y a 4 victimes confirmées", ont indiqué les pompiers sur X (ex-Twitter).