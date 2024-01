Ukraine: au moins trois morts dans de nouvelles frappes nocturnes russes

"L'ennemi a tiré des dizaines de missiles sur des villes et villages" et "à ce stade, 33 personnes ont été blessées et deux ont été tuées", a déploré sur Telegram le chef adjoint de l'administration présidentielle, Oleksiï Kouleba.

Les autorités régionales de Kharkiv (est) ont annoncé séparément le décès d'une femme, tuée dans une frappe russe "sur une maison".