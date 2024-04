Ukraine: frappes russes "massives" sur des sites énergétiques

La Russie a lancé durant la nuit une nouvelle attaque "massive" de missiles contre des infrastructures énergétiques en Ukraine, endommageant quatre centrales thermiques et provoquant des coupures de courant, ont annoncé samedi des responsables ukrainiens à Kiev.

De son côté, Moscou a déclaré que l'Ukraine avait mené des attaques de drones parmi les plus importantes à ce jour, sur la région russe de Krasnodar (Sud) et en Crimée annexée. Kiev a indiqué avoir touché deux raffineries de pétrole et une base aérienne militaire.