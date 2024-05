Ukraine: le courant rétabli à des centaines de milliers de foyers après des frappes russes

Moscou a intensifié ses frappes contre le réseau énergétique ukrainien, provoquant des coupures et des rationnements d'électricité.

Les régions de Soumy et de Kharkiv, frontalières de la Russie, sont aussi de plus en plus visées ces derniers temps et l'Ukraine s'inquiète d'une potentielle offensive dans cette partie de son territoire.

Le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandre Pavliouk, disant s'appuyer sur les informations des renseignements, a récemment assuré que la Russie "planifiait de prendre Kharkiv ou Soumy".