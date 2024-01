Ukraine: onze morts à Pokrovsk dans l'Est, visée par une frappe russe

Partager:

Au moins onze personnes ont été tuées, dont cinq enfants, samedi lors d'une frappe russe ayant visé la ville de Pokrovsk et ses alentours, dans l'est de l'Ukraine, nouvelle attaque meurtrière en pleine escalade des bombardements. Les frappes au bilan particulièrement lourd se sont multipliées depuis fin décembre en Ukraine et en Russie, signe d'une montée de la violence alors que le conflit dure depuis deux ans, avec un front globalement figé.

"Les Russes ont frappé la région avec des missiles S-300, tuant onze personnes et en blessant huit autres, essentiellement à Pokrovsk et Rivné" (ville située dans son agglomération), a indiqué sur Telegram Vadim Filachkine, gouverneur de la région de Donetsk. Il a diffusé des photographies montrant des secouristes s'affairant autour de débris. Selon lui, la frappe a endommagé six maisons à Pokrovsk et une à Rivné, dans laquelle se trouvait une famille de six personnes. Selon les services de secours, six personnes, dont deux enfants, pourraient se trouver sous les décombres de deux bâtiments touchés.

"Les Russes ont simplement frappé des immeubles résidentiels ordinaires, des maisons privées", a dénoncé le président Volodymyr Zelensky, assurant qu'aucune frappe russe "ne restera sans conséquence". La ville de Pokrovsk, qui comptait 60.000 habitants avant la guerre et qui est située à une cinquantaine de kilomètres du front, avait déjà été touchée par un bombardement meurtrier en août 2023, qui avait fait neuf morts et 82 blessés. Ailleurs en Ukraine, un adulte et deux enfants ont été blessés dans des bombardements dans la région de Kherson, dans le Sud, une personne est morte à Toretsk, près de Bakhmout, et une autre a été tuée et deux blessées à Nikopol, dans l'Est, selon les autorités régionales respectives.