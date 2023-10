Un bus tombe d'un pont à Venise: au moins 20 personnes, dont 2 enfants, perdent la vie

Au moins vingt personnes ont péri et de nombreuses autres ont été blessées mardi soir à Venise lorsqu'un bus fonctionnant au méthane est tombé d'un pont et a pris feu, a indiqué à l'AFP la mairie de cette ville du nord-est de l'Italie.

Interrogé par l'AFP, le porte-parole du maire a fait état d'un bilan d'"au moins 20 morts dont deux enfants".

"Au moins une dizaine de blessés, de gravité diverse, ont déjà été évacués du lieu de l'accident et transportés dans les hôpitaux" de la région, notamment à Mestre, Padoue et Trévise, a-t-il précisé. "Les opérations se poursuivent pour secourir et centraliser les autres blessés éventuels", a-t-il ajouté.

Plan d'urgence