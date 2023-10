"C'est du jamais vu": 2500 lits doivent fermer dans les hôpitaux par manque de personnel

Le secteur des soins de santé était à nouveau dans la rue aujourd'hui à Bruxelles, en front commun syndical. Le personnel demande, encore et toujours, plus de moyens et plus d'attractivité aussi, qui passe par de meilleurs salaires. 2500 lits ont dû être fermés dans le hôpitaux du pays, faute de personnel soignant.

Ce matin, les syndicats ont remis une liste de mesures urgentes au ministre de la Santé. Des mesures à mettre en place avant la fin de cette législature. Revaloriser les horaires de nuit, et les frais de déplacements. Mais surtout : rendre le secteur plus attractif pour attirer du personnel.

Au sommet de la crise Covid en décembre 2021, il y avait 4000 lits fermés. Aujourd’hui, ils sont toujours 2500. "C'est du jamais vu", affirme Dieter Goemaere, directeur hôpitaux de la Fédération des hôpitaux Bruxellois Gibbis. "Même avant le covid, on a jamais connu une situation où on a dû fermer des lits par manque de personnel. Ça se reflète aussi par des chiffres d'inscription dans les études de bachelier infirmier."

Entre 2018 et 2021, le nombre d’inscriptions pour les études d’infirmiers a baissé de 29%. Le grand défi du secteur est de redonner envie de faire ce métier. "Un plan global est nécessaire pour rendre les professions de soins plus attrayantes à l’avenir", dit Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé. "En plus des investissements et des réformes, nous continuerons donc à travailler d’arrache-pied afin de donner encore plus envie aux jeunes de se lancer dans une carrière durable dans les soins de santé."

La fermeture des lits n’est donc pas un problème d’infrastructures mais bien de pénurie de personnel soignant. Pour des hospitalisations classiques, on a besoin en moyenne de 14 soignants pour 30 patients.