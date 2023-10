Panier RTL info / Test Achats: le prix moyen du caddie baisse enfin dans les supermarchés

Après analyse des chiffres du mois de septembre 2023, on peut le dire: cela fait 6 mois que le pic de l'inflation a été atteint au niveau des prix dans les supermarchés, et ceux-ci commencent donc à descendre (plutôt à moins augmenter sur base annuelle qu'auparavant). On peut commencer à voir certains prix baisser en magasin, donc. Et votre portefeuille pourrait, à terme, arrêter de faire la tête. C'est ce qu'on peut tirer comme enseignement des derniers chiffres du Panier RTL info / SudInfo / Le Soir / Test Achats.

Effectivement, l'augmentation moyenne annuelle des prix de 3.000 produits dans les supermarchés est passé à 13,5% (septembre 2023 comparé à septembre 2022) ; contre 14,7% le mois passé. Et on vient de loin, en termes d'augmentation annuelle des prix: +20,6% (mars), +20,1% (avril), +18,3% (mai), +17,02% (juin), +15,4% (juillet). On reste sur une tendance positive pour le pouvoir d'achat.

Enfin une baisse pour votre caddie