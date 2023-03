Une adolescente d'Aarschot secourue au milieu de l'Ourthe à La Roche

Leur embarcation a bravé l'interdiction de naviguer en aval du plan d'eau. "Elles ont vraisemblablement stressé en voyant le remous provoqué par le plan d'eau et leur kayak s'est retourné. Une des enfants est passée par-dessus la vague provoquée par le plan d'eau et a pu sortir. L'autre s'est accrochée à la pilasse et s'est retrouvée dans une situation précaire au milieu de la rivière. D'autant plus que le plan d'eau présente un certain danger à cet endroit parce qu'il y a des structures métalliques et un goulot qui se forme juste en dessous", a poursuivi le bourgmestre.

Un adulte a fait la traversée pour lui porter secours, mais s'est retrouvé coincé à son tour. Plusieurs plongeurs de la zone de secours Luxembourg sont intervenus sur place pour venir en aide à la jeune fille. Rapidement secourue, celle-ci a été transportée à l'hôpital en raison d'une légère hypothermie et pour prendre des mesures d'examen complémentaires.