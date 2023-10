Une boîte de nuit dévastée par les flammes en Espagne: il y a au moins 7 morts et le bilan pourrait encore s'alourdir précisent les secours

Six personnes sont mortes dimanche matin dans l'incendie d'une discothèque à Murcie, dans le sud-est de l'Espagne et quatre autres sont blessées, ont annoncé les secours sur les réseaux sociaux.

Le "décompte fait état de six morts", selon les secours qui ont pu pénétrer dans le bâtiment situé dans le quartier d'Atalayas, à Murcie, après avoir été prévenus vers 6h du matin qu'un incendie s'était déclaré dans la boîte de nuit. Les secours ont pu pénétrer vers 10h dans la discothèque "une fois le feu éteint", et ont alors découvert quatre corps puis deux autres, une quarantaine de minutes plus tard. Ils précisent que le bilan pourrait encore s'alourdir. Il y aurait plusieurs victimes supplémentaires, le bilan s'élève désormais à 9 morts.

Quatre personnes ont également été blessées, deux femmes de 22 et 25 ans et deux hommes de 41 et 45 ans qui ont inhalé de la fumée. Par ailleurs, les secours recherchent huit personnes portées disparues parmi un groupe d'amis qui fêtaient leur anniversaire dans les locaux.