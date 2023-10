Une forte explosion a touché Ankara, la capitale turque: le ministre de l'Intérieur évoque "un attentat terroriste"

"L'un des terroristes s'est fait exploser et l'autre a été neutralisé. Deux de nos policiers ont été légèrement blessés" dans les flammes provoquées par l'explosion, a précisé M. Yerlikaya sur X (ex Twitter). Le parquet général d'Ankara a annoncé l'ouverture d'une enquête et imposé une interdiction d'accès au secteur de l'attentat. La chaîne de télévision privée NTV a fait état de tirs après l'explosion, dans le quartier entièrement bouclé et où de nombreux véhicules de police et ambulances se sont déployés.

La Suède dans l'Otan

Le quartier visé abrite de nombreux ministères ainsi que le Parlement prévu pour tenir dimanche à partir de 14H00 sa session inaugurale. Lors de cette année parlementaire, le Parlement doit valider l'entrée de la Suède dans l'Alliance atlantique. Depuis mai 2022, la Turquie fait attendre le pays scandinave en arguant de sa clémence envers les "terroristes" et les mouvements kurdes.