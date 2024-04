Une centaine de travailleurs portuaires se mobilisent à Bruxelles

"Les institutions nous empêchent d'avancer sur certains sujets essentiels, comme la sécurité des ouvriers dockers", a expliqué le coordinateur de l'EDC, Anthony Tetard. "On essaie de mettre des choses en place pour éviter les accidents sur les navires. On nous rétorque que rien ne peut être mis en place, car on n'a pas de statistiques sur le nombre de morts et le nombre réel d'accidents. Ce sont des accidents qui ont lieu à bord des navires et on est sur deux législations différentes entre les bateaux et les quais."

Enfin, les travailleurs portuaires demandent "un nouveau scénario législatif en termes d'émissions de dioxyde de carbone (CO2)". L'organisation syndicale s'inquiète en effet des conséquences de l'application du système d'échange de quotas d'émission (ETS) de l'Union européenne, qui inclut le transport maritime depuis le 1er janvier.

Depuis 2013, l'EDC participe aux réunions du comité du dialogue social dans le secteur des ports à la Commission européenne, mais "n'arrive à rien", selon M. Tetard.