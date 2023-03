Une ministre allemande va se rendre à Taïwan, une première en 26 ans

L'objectif de ce voyage de deux jours sera de "renforcer et d'étendre la coopération avec Taïwan dans les domaines de la science, de la recherche et de l'éducation", a ajouté Martin Kleinemas, évoquant une "visite technique" chez "un leader mondial dans le développement et la production de semi-conducteurs".

L'usage industriel d'hydrogène vert ainsi que la recherche sur les batteries seront aussi au centre de la visite de la ministre, membre du parti libéral FDP, selon son porte-parole.