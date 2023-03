"Aucun doute sur la gravité de la situation": des économistes belges alertent sur l'état des finances publiques

Une cinquantaine d'économistes belges tirent la sonnette d'alarme vendredi, à l'approche du contrôle budgétaire du gouvernement fédéral, par rapport à l'état actuel des finances publiques, jugé "pas tenable à long terme". Dans une carte blanche publiée dans L'Echo et De Tijd, ces économistes rappellent les constats posés par diverses instances belges et internationales (BNB, Bureau du Plan, Commission européenne, FMI, OCDE...) et estiment qu'il "n'y a plus aucun doute sur la gravité de la situation".

Selon les prévisions, le déficit cumulé de l'ensemble des pouvoirs publics belges réunis avoisinerait les 5% du PIB, un pourcentage qui "serait l'un des plus élevés parmi les pays occidentaux." Parallèlement, la dette publique belge, déjà très lourde, serait appelée à grossir davantage. A cela s'ajoutent les conséquences négatives du vieillissement de la population. Comme si cela ne suffisait pas, les taux d'intérêt, longtemps restés à des niveaux plancher, ont fortement augmenté ces derniers mois, avec le resserrement monétaire des banques centrales, alourdissant ainsi les charges d'intérêts. "Avec le déficit actuel et la facture du vieillissement qui se profile, nos finances publiques sont sur une trajectoire intenable", résument ces économistes, pour qui "la dette publique pourrait atteindre plus de 200% du PIB en 2050."