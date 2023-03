Factures impayées ou non reçues: jusqu’à quand peut-on vous réclamer de l’argent?

Julie et Bernard nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous. Elle a reçu une facture des pompiers qui date de 2021. Lui, ne reçoit pas ses factures d’énergie ; alors qu’il a envoyé ses index. D'où leur question : peuvent-ils refuser de payer ? Existe-t-il une prescription pour les factures envoyées, des mois, des années plus tard ?

Il existe effectivement des délais de prescription. Cela veut dire qu’à partir d’un moment, on ne peut plus venir vous réclamer la somme due.