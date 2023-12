Une partie du projet Nassonia devient réserve naturelle

Environ la moitié du territoire de Nassonia, le projet de cogestion de la forêt domaniale de Saint-Michel-Freyr en province de Luxembourg, a obtenu le statut de réserve naturelle. La Fondation Pairi Daiza, qui cogère le projet avec le Département de la Nature et des Forêts (DNF) de la Région wallonne, indique mercredi que sa superficie de 724 hectares en fait l'une des plus vastes réserves naturelles domaniales forestières de Wallonie.

Avec le statut de protection, il ne sera plus autorisé de couper les arbres à des fins économiques et les seules activités de gestion forestière autorisées devront viser à restaurer l'état naturel de la forêt.

La "Réserve Rouge Poncé et Saint-Michel" intègre des réserves préexistantes d'une superficie de 340 hectares et 384 hectares supplémentaires de zones forestières sous le statut de protection. Au total, la forêt domaniale de Saint-Michel-Freyr compte 1.650 hectares. Elle s'étend sur une partie des communes de Tenneville, Nassogne et Saint-Hubert.

Ces cinq dernières années, le projet Nassonia s'est développé avec la création de 89 mares, la restauration de 7 hectares de landes à bruyères, la réhabilitation de 54 hectares de fonds de vallée ou encore l'installation de 15 kilomètres de réseaux de haies et lisières.

"Ces réalisations visent à restituer à la forêt son caractère authentique et naturel, favorisant le développement d'une multitude d'espèces telles que la cigogne noire, les grenouilles vertes et rousses, la pie-grièche, les papillons, les chauves-souris, et bien d'autres", explique Antoine Lebrun, directeur de la Fondation Pairi Daiza. "La mise en réserve naturelle de plus de la moitié de Nassonia est un outil de plus, précieux pour la nature."

L'organisation WWF est par ailleurs devenue partenaire du projet. Elle s'engage à investir 1,5 million d'euros sur une période de cinq ans dans des actions d'étude et de restauration des milieux.