Vooruit choisit Bruno Tobback comme tête de liste européenne

Bruno Tobback tirera la liste de Vooruit pour les prochaines élections européennes, a annoncé mardi le parti. Le député flamand, ex-ministre et ex-président des socialistes flamands, sera suivi par l'actuelle députée européenne, Kathleen Van Brempt, et l'échevine de l'Emploi et des Finances de Genk, Yilmaz Kurtal.