Zelensky promet des "représailles" après les tirs sur Odessa

L'Ukraine a promis dimanche des "représailles" après le tir dans la nuit de "19 missiles" russes sur Odessa, qui a fait deux morts et une vingtaine de blessés dont au moins quatre enfants et "détruit" une cathédrale historique, quelques heures avant une rencontre entre Vladimir Poutine et son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, un fidèle allié de Moscou.