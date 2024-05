Pronostic vital toujours engagé pour l'un des policiers blessé dans un commissariat à Paris: "Nous sommes très inquiets"

Comme on lui demandait si les faits au sein du commissariat pourraient s'apparenter à du terrorisme, il a répondu: "il est trop tôt. La procureure de Paris (Laure Beccuau) communiquera là dessus".

Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a indiqué à la mi-journée qu'"à cette heure", la femme victime des coups de cutter, âgée de 73 ans, les deux fonctionnaires de police, âgés de 33 ans, et le mis en cause, né en février 1992 et inconnu de la police et de la justice, "sont toujours hospitalisés compte tenu de leur état de santé".

"Le pronostic vital de l'un des deux fonctionnaires de police demeure engagé. Aucun d'eux n'a pu être entendu", a ajouté le parquet.