Zelensky s'entretient avec le médiateur turc Erdogan au sujet de l'accord céréalier

La Russie a abandonné l'accord lundi et affirmé mercredi qu'elle considérerait dès jeudi les navires se rendant vers l'Ukraine en mer Noire comme de "potentiels bateaux militaires".

Les autorités russes ont ensuite annoncé qu'elles considèreraient comme une cible militaire tout navire se dirigeant vers les ports céréaliers ukrainiens de la mer Noire, ports qui ont fait d'autre part l'objet de frappes russes.

"A cause des actions de la Russie, le monde est à nouveau au bord de la crise alimentaire. En tout, 400 millions de personnes dans bien des pays d'Afrique et d'Asie courent le risque de famine", a déploré M. Zelensky.

L'accord avait été dégagé il y a un an grâce à la médiation de la Turquie et des Nations Unies, pour permettre à Kiev de poursuivre l'exportation de céréales à travers la mer Noire. Les ventes de grains garantissent à l'Ukraine de revenus conséquents, et sont aussi cruciales pour la sécurité alimentaire globale.