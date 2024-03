Assises du journalisme: Grand prix pour un podcast sur le cancer

Le Grand prix est allé à "Ma vie face au cancer", podcast de Clémentine Vergnaud, "pour la qualité de son travail et l'écho qu'il a eu auprès de nombreux soignants et malades", a précisé le jury, présidé par Michel Denisot, dans un communiqué.

Le Grand prix des Assises du journalisme de Tours a été décerné jeudi à un podcast sur le cancer, tandis que le prix Enquêtes et reportages est revenu à des journalistes pour leur travail à Gaza publié dans Mediapart.

Journaliste de franceinfo, Clémentine Vergnaud est décédée le 23 décembre 2023 à 31 ans des suites d'un cancer détecté un an et demi plus tôt. Dans ce podcast, elle raconte son quotidien face à la maladie.

Le prix Enquêtes et reportages a été attribué à Yunnes Abzouz, Rachida El Azzouzi, Donatien Huet, Prisciana Le Meur, Jean-Claude Simpson et Simon Toupet pour "Journalistes à Gaza. Les visages du carnage", publié par Mediapart le 11 février 2024.

Trois autres prix ont été remis, dont celui du Livre du journalisme. Il est allé à Camille Vigogne Le Coat, grand reporter à L'Obs, pour "Les Rapaces" (Éditions Les Arènes), une enquête sur l'exercice du pouvoir par le Rassemblement National.