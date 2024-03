Au procès de la Yemenia Airways à Paris, "la force de vivre" de Bahia Bakari, seule survivante du crash

Partager:

C'est une histoire "dure à raconter" malgré "l'habitude des dernières années". L'unique rescapée du crash qui a fait 152 morts en 2009 au large des Comores a de nouveau témoigné lundi au procès en appel de la compagnie Yemenia Airways, jugée pour homicides et blessures involontaires. A la barre, ses cheveux noirs tirés en chignon laissent apparaître une épaisse paire de boucles d'oreilles dorées. Bahia Bakari, 27 ans, se lance dans le récit de la nuit de l'accident auquel elle a survécu miraculeusement.

Ce jour-là, "ma mère portait de belles boucles d'oreilles en or. Elle m'a dit qu'elle me les prêterait à l'occasion du mariage", relate la jeune femme d'une voix chevrotante. Le 29 juin 2009, Bahia a 12 ans lorsqu'elle quitte avec sa mère l'aéroport parisien de Roissy pour assister au mariage de son grand-père aux Comores. Après une première escale à Marseille, dans le sud-est de la France, les passagers changent d'avion à Sanaa, au Yémen. Ce deuxième appareil, un Airbus A310, était "plus petit et plus vieux", se remémore-t-elle, sans que son état ne l'inquiète, à l'exception de "l'odeur de toilettes" et des "moucherons" présents à bord.

Le vol se déroule dans le calme, c'est la nuit. A l'approche de Moroni, la capitale des Comores, Bahia Bakari dit avoir ressenti "des turbulences" et "trouvé cela étrange". Les autres passagers, eux, n'ont pas réagi. "D'un coup, je me sens électrisée. Je ne peux plus bouger. Et puis, trou noir", poursuit-elle. Serrés sur les bancs, des dizaines de parties civiles ont refait le déplacement pour l'écouter. Parmi eux, une femme, dont les cris de douleur viennent briser le silence de la salle, à mesure du récit de Bahia.