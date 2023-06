Auchan cède également à la franchise: le distributeur alimentaire français prévoit de céder sept enseignes à des franchisés

Le magazine spécialisé LSA a révélé que les magasins concernés sont Montdidier (Somme), Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime), Saverne (Bas-Rhin), Aurillac (Cantal), L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), Rambouillet et Les Mureaux dans les Yvelines. Sollicitée par l'AFP, la direction du groupe a confirmé cette liste de magasins pour lesquels le groupe "cherche des repreneurs" et précise que "les discussions sont bien avancées pour certains d'entre eux".

La veille, FO Auchan et la FGTA-FO avaient fait part dans un communiqué de leur "inquiétude" face "à un développement prononcé de la franchise par des cessions de magasins", évoquant "les conséquences sociales, tant individuelles que collectives". "Qu'adviendra-t-il du sort de ces 273 femmes et hommes abandonnés quand la date de cession sera passée, et qu'il ne sera plus du ressort d'Auchan de s'en soucier ?", se sont inquiétés FO Auchan et la FGTA-FO.